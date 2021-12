No green pass, in piazza anche il 1 gennaio: corteo da San Benigno - Genova 24

Genova. Nemmeno le feste fermano i manifestanti no green pass che, dopo l’ulteriore stretta decisa dal nuovo decreto del governo, saranno in piazza anche il 1 gennaio 2022. Lo ha annunciato il comitato Libera Piazza nel gruppo dedicato alle proteste del sabato.

Quello che apre il 2022 sarà il 25esimo sabato consecutivo, anche se la settimana scorsa il corteo era stato anticipato a venerdì 24 dicembre, vigilia di Natale con una partecipazione ridotta rispetto alle settimane precedenti.

Il corteo partirà dalla rotonda del terminal Traghetti di San Benigno dove in questi giorni un gruppo di portuali no green pass sta tenendo un presidio a oltranza.

Questo il percorso comunicato e concordato con la Questura: via Milano, via Pietro Chiesa, via Scarsellini, via di Francia e nuovamente piazzale Iqbal Masih. L’appuntamento è a partire dalle 15.