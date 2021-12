No green pass in corteo anche alla vigilia di Natale: arrivo a Brignole, traffico a rischio caos - Genova 24

Genova. Neanche le feste natalizie fermano la protesta no green pass che ininterrottamente da luglio si materializza in presidi e cortei per le strade di Genova con cadenza settimanale. Ma stavolta il 25 dicembre cade proprio di sabato e quindi gli organizzatori di Libera Piazza Genova, rispettando il voto della maggioranza in assemblea, hanno deciso di anticipare la manifestazione a venerdì pomeriggio, nel bel mezzo della vigilia e della corsa ai regali dell’ultimo minuto.

L’appuntamento non sarà però in centro ma in piazza Galileo Ferraris, nel cuore di Marassi, con concentramento a partire alle 14.30. Il corteo inizierà alle 16.30 e percorrerà corso Sardegna, piazza Romagnosi, via Canevari, corso Monte Grappa, via Montesano, via Gropallo, via De Amicis per poi concludersi ai giardini di Brignole. Questo l’itinerario concordato con la Questura.

Dunque la protesta rimarrà fuori dalle vie principali dello shopping (del resto, da quando il Viminale ha deciso la stretta sulle manifestazioni, via XX Settembre non è più stata toccata, anche se a Genova non esistono “zone rosse” a prescindere) ma rischia comunque di influire pesantemente sulla viabilità in zona Brignole nell’ultimo pomeriggio disponibile per gli acquisti, visto che andrebbe a sommarsi ai disagi già vissuti in questo periodo.

La piazza resta insomma il luogo preferenziale per esprimere il dissenso alla politica del governo Draghi, in verità sempre più restrittiva come confermano le notizie di queste ore. Dagli organizzatori trapela anche l’intenzione di organizzare un evento di ampio respiro il 15 gennaio con la partecipazione del giurista Ugo Mattei, noto per le sue posizioni contro il green pass e la “dittatura sanitaria”.