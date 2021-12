No green pass ancora in piazza: "Pronti anche a farci sparare" - Genova 24

Genova. Ennesimo sabato in piazza per il movimento no green pass. Alcune centinaia di persone dopo l’appuntamento in piazza De Ferrari con il consueto ‘happening’ di interventi e i portuali no green pass a fare da sfondo (questi ultimi tutti rigorosamente senza mascherina a dispetto dell’ordinanza del sindaco Bucci) stanno sfilando in corteo per le vie della città. Con loro anche il sindacato Cub che ha ‘preferito’ la piazza del no green pass a quella dei sindacati di base impegnati in un presidio contro la manovra del governo Draghi.

Il percorso prevede via Dante, piazza Dante, galleria Colombo, via Ippolito d’Aste, via Brigata Liguria, via Cadorna, via Duca d’Aosta, via Canevari, ponte Castelfidardo, piazza Giusti, corso Sardegna, corso Torino, via Tomaso Invrea, via Casaregis, via Barabino e la conclusione della manifestazione in piazza Palermo.

Particolarmente enfatico il discorso di uno dei rappresentanti di Libera Piazza, Leonardo Sinigaglia, che ha detto al microfono appena prima della partenza: “Siamo pronti a farci sparare ma non molleremo mai”. Per il resto il corteo scorre pacifico e concordato con la questura come avviene da mesi in città.