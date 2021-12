No green pass, anche Povia in piazza della Vittoria ma il movimento si divide: il corteo partirà da Caricamento - Genova 24

Genova. Il movimento no green pass raddoppia gli appuntamenti del sabato. Anzi, si divide per la prima volta dopo oltre quattro mesi.

Domani, sabato 11 dicembre infatti, da un lato si svolgerà il consueto corteo organizzato dall’associazione Libera Piazza Genova, che partirà alle 16.30 da piazza Caricamento con concentramento previsto alle 15 e arrivo del corteo ai Giardini Brignole. Questo il percorso: via Gramsci, piazza della Nunziata, gallerie, piazza Corvetto, via Serra, via Fiume, giardini Brignole.

Quasi in contemporanea tuttavia il portuali no green pass insieme a Giustizia sociale hanno organizzato un appuntamento musicale e artistico in piazza della Vittoria. Come sempre ci saranno interventi, esibizioni, canti. Nel corso del pomeriggio verrà presentato anche il Calendario dei portuali no green pass. Lo ‘special guest’ del pomeriggio è il cantante Povia, molto contestato per le sue posizioni considerate omofobe e razziste. In piazza ci sarà ancora una volta l’avvocato Marco Mori, che si candiddò con Casapound alle elezioni europee del 2019. La presenza di Mori e Povia ha provocato anche un comunicato di una parte del sindacato Cub contro un’altra categoria dello stesso sindacato che ha promosso la manifestazione di piazza della Vittoria.

Non è chiaro se sia stata soltanto la presenza di Povia a dividere il movimento ma è evidente che si tratta della prima volta in cui le diverse associazioni non si accordano per far partire il corteo dalla piazza dove già si gli svolgono interventi pomeridiani, aspettando la fine dell’ happening per far partire il corteo. Probabile tuttavia che alcuni dei partecipando all’evento di piazza della Vittoria si sposteranno poi a manifestare in corteo con Libera piazza.