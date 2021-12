Neve a Genova, fiocchi nel Ponente e nell'entroterra. Nel Savonese spiagge imbiancate - Genova 24

Genova. Come previsto è arrivata la neve in Liguria, anche a quote molto basse. I primi fiocchi si sono visti nelle vallate dell’entroterra padano (Rossiglione nel video di copertina) in buona parte già imbiancate, ma nel corso della mattinata hanno interessato anche alcune zone del comune di Genova dove è in vigore l’allerta gialla prolungata fino alle 16 da Arpal (nell’interno invece l’allerta è arancione).

Una nevicata vera e propria interessa la zona di Pra’ e Voltri e anche la Valpolcevera tra Bolzaneto e Pontedecimo, oltre alle località a ridosso del passo dei Giovi. In tarda mattinata anche l’alta Valbisagno si è coperta di un leggero manto bianco. A Savona e dintorni il manto bianco è arrivato sul mare imbiancando alcune spiagge (nel video sotto quella di Zinola). Determinante, come sempre, l’ingresso della tramontana scura che ha fatto crollare le temperature portando valori vicini allo zero, mentre Genova città fino a metà mattina è rimasta intorno ai 4 gradi e con precipitazioni perlopiù piovose.

La neve è caduta in abbondanza in entroterra e soprattutto in Valle Stura, dove al momento è regolare la circolazione in autostrada ma si segnalano problemi alla viabilità sulle strade provinciali e statali.

Secondo le previsioni di Limet, nel primo pomeriggio i fenomeni si concentreranno su Imperiese e Savonese, con quota neve in ulteriore leggero calo. Altre precipitazioni nel corso del pomeriggio e in serata sul resto della regione (nevose anche nei comuni costieri del Genovese del Savonese). I fenomeni cesseranno solo in tarda serata. Per quanto riguarda gli accumuli a fine evento, previsti fino a 30-40 centimetri nello spartiacque tra Liguria e Piemonte, in alta Val Trebbia e sulle Alpi liguri e marittime, fino a 15-20 centimetri in Val Bormida, e in alta Val Fontanabuona, fino a 30-40 cm sulle vette avetane, fino a 5-10 cm sul Voltrese e nei quartieri più interni del Savonese orientale e del Genovese, spolverata o massimo un paio di cm nei quartieri costieri di Genova e Savona.

Neve a Genova e in Liguria, 8 dicembre 2021

Come si è preparata Genova alla neve

Venti mezzi spargisale di Amiu pronti a intervenire, in caso il meteo lo richieda, lungo la viabilità principale e nelle zone collinari. Amt metterà le catene al 30% dei mezzi in rimessa, pronti quindi a essere utilizzati se nevicherà. Volontari di protezione civile saranno in azione per monitorare la situazione e per spargere sale davanti agli edifici pubblici. Qui i dettagli

Per la gestione del rischio meteo nivologico, sono state adottate le seguenti misure: Amiu è stata allertata per predisporre il passaggio di mezzi spargisale lungo la viabilità principale e nelle zone collinari, in base all’evolversi delle condizioni meteo e alla necessità. Sono in tutto 20 i mezzi spargisale pronti ad intervenire. Amiu opera in modo preventivo assicurando percorsi secondo una diversa scala di priorità privilegiando gli assi di collegamento di livello 1 e di livello 2. In fase di precipitazione nevosa gli speciali mezzi che assicurano lo sgombero delle strade della città operano in stretto contatto con Amt.

Amt metterà in azione la procedura di gestione degli eventi nivologici che prevede l’incatenamento preventivo del 30% di mezzi, per averli pronti a intervenire all’avvio della precipitazione nevosa; nella fase di incatenamento verrà comunque garantito nel complesso almeno il 70% del servizio sull’intera rete. In caso di nevicate abbondanti, alcune linee potrebbero subire limitazioni e, in alcuni casi, essere soppresse qualora la nevicata provochi impedimenti sulla praticabilità delle strade.

Video realizzati dagli utenti della rete Nowcasting Limet