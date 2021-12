Nel 2022 inizia a promuovere l'uguaglianza: scopri il contributo fino a 500.000€ - Genova 24

Sono almeno 60 milioni le ragioni utili per affermare l’uguaglianza di genere e sociale.

Così come sono 60 milioni gli euro stanziati per fare qualcosa di concreto in questa direzione.

Ebbene sì, questa è la cifra erogata dall’Europa per raggiungere l’uguaglianza di genere e sociale in tutto il territorio, attraverso progetti che potranno ottenere fino a 500.000€ per essere realizzati.

Ma quali dovranno essere gli obiettivi dei diversi progetti?

Raggiungere una migliore comprensione delle relazioni di potere di genere nella sfera sociale ed economica, attraverso lo studio di dati e la ricerca di informazioni.

Ma anche per promuovere iniziative nelle scuole, nelle aziende, per aiutare a cancellare le disuguaglianze sociali e culturali, promuovendo l’uguaglianza di genere.

Il 2022 sarà l’anno del cambiamento, ne siamo certi.

