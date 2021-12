Negozi e una Coop ma anche un campetto, giochi e aiuole: il nuovo mercato di Corso Sardegna si apre ai genovesi - Genova 24

Genova. L’apertura al pubblico era fissata teoricamente al pomeriggio ma già in mattinata sono stati tantissimi i genovesi che non hanno resistito alla tentazione di scoprire la nuova veste dell’ex mercato di Corso Sardegna. E quindi una vera e propria folla ha invaso il parco e le gallerie commerciali del nuovo spazio.

Folla questa mattina per l’attesa inaugurazione dell’ex mercato di corso Sardegna a Genova. Conclusi in un paio di anni, nonostante ci sia stato anche il Covid di mezzo, i lavori di riqualificazione da parte della società che ha ottenuto 90 anni di concessione da parte del Comune in cambio di investimenti per 27 milioni.

Il parco, 50 alberi ancora da far crescere, piante mangia smog, giochi per bambini e un campetto sportivo, è stato dedicato, come promesso un anno fa dal sindaco Marco Bucci, alle sei donne e bambine vittime dell’alluvione del 4 novembre 2011 travolte dall’esondazione del rio Fereggiano a poche centinaia di metri dalla struttura: Angela Chiaramonte di 40 anni, Serena Costa di anni 19, Shpresa Djala di 28 anni e le figlie Gioia di 8 anni e Janissa di un anno ed Evelina Marina Pietranera di anni 50.

“Genova non dimenticherà mai quanto successo il 4 novembre 2011 – le parole di Bucci – venivo qui con mio padre il sabato mattina, come immagino tanti genovesi, quindi per me è davvero emozionante stare oggi qui. Avete fatto un bel lavoro, davvero – ha detto ai progettisti e ai costruttori – ma un grazie anche ai cittadini che hanno sopportato i cantieri, ora avranno la possibilità di godere di questi spazi. Entrando qui vedete cosa significa rigenerazione urbana“.

I negozi e le insegne presenti. Non si può non affermare, però, che anche questa rigenerazione è basata sul commerciale. Di fatto il mercato sarà un piccolo mall con l’apertura (già da oggi) di una Coop da 1000 metri quadri e poi, a ruota, quelli di altri negozi e attività: già sicuri quelli come Kasanova, Gioielli di Valenza, Villa Esperia, Bun (hamburgeria), La Piadineria, Cioccolatitaliani, Pokeria, Old Wild West, Pizzium. Ci saranno anche una palestra, Anytime Fitness, un negozio di telefonia, un sushi e un centro veterinario.

Gli orari di apertura. Il nuovo mercato sarà inizialmente aperto dalle 7 alle 21. Quando apriranno tutte le attività commerciali, l’apertura sarà allungata fino alle 23 in inverno e fino all’una in estate, quando si conta di organizzare eventi come spettacoli e cinema all’aperto e quando gli utenti potranno utilizzare i dehors dei locali.

Da oggi sarà accessibile pure il parcheggio in struttura con 180 posti auto, realizzato fuori dal perimetro dell’ex mercato. Sarà a pagamento: un euro all’ora per tutti, gratis per due ore per i clienti Coop. Il campetto da calcio sarà gratuito ma accessibile su prenotazione.

“Tutto si è svolto in tempi davvero rapidi – ha sottolineato il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti – e questo è già un buon motivo per essere orgogliosi. La targa all’inizio ci ricorda tempi dolorosi che però hanno innescato uno scatto d’orgoglio delle istituzioni ad iniziare dallo scolmatore del Bisagno. Questo posto sa di grande città, di quei grandi mercati recuperati che vediamo con un po’ di invidia in grandi città del Nord”.

«Come Municipio siamo felici che un’area dismessa sia restituita alla cittadinanza – commenta il presidente del Municipio Bassa Val Bisagno Massimo Ferrante – siamo contenti che sia stata recepita la nostra richiesta di inserire il campo polivalente per pallavolo, basket e calcio. Auspichiamo che ci sia la massima collaborazione con il commercio locale e con tutti i negozi di vicinato per evitare desertificazione nel tessuto economico esistente e fratture tra spazi interni ed esterni. Pertanto l’augurio è che i nuovi gestori si inseriscano in modo coerente nel tessuto: come Municipio siamo disponibili a collaborare affinché i nuovi insediamenti avvengano nel modo più armonioso possibile con il quartiere».

«È la rinascita di un luogo storico che oggi restituiamo al quartiere – dichiara l’assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Genova Pietro Piciocchi – un polmone verde, con spazi aggregativi e per i servizi di vicinato nel cuore di San Fruttuoso: un progetto innovativo che nasce dal lavoro di squadra tra la parte pubblica e quella privata, con grande attenzione alla sostenibilità ambientale, alla fruizione pedonale, al risparmio energetico delle strutture e agli spazi pubblici rivolti a ogni fascia d’età, anche i più giovani che potranno trovare un bellissimo campetto per praticare gli sport di squadra e aree dove ritrovarsi per studiare. Ringrazio tutti i tecnici che hanno lavorato per raggiungere questo obiettivo atteso da anni dal quartiere e che, grazie al dialogo tra tutti i soggetti del territorio e la determinazione nel raggiungimento del risultato, è oggi una straordinaria realtà».

«Mi auguro che i genovesi si innamorino dell’ex mercato recuperato e restaurato e lo sentano proprio usandolo quindi al meglio. Me lo immagino come un posto pieno di vita, un luogo di ritrovo per tutti – afferma Egizia Gasparini, architetto e paesaggista – Uno spazio in cui camminare, giocare, studiare e divertirsi nel verde, protetti dal traffico e dal rumore della città. Un nuovo parco ma anche una nuova piazza ariosa, importante per un quartiere così denso come quello di San Fruttuoso. Penso che in questa realizzazione siano contenuti tutti i temi imprescindibili per il futuro sostenibile di una grande città: il riuso degli spazi dismessi, la realizzazione di aree verdi di qualità, la valorizzazione delle preesistenze storiche di valore».

«Siamo orgogliosi che la nostra iniziativa dia la possibilità di restituire alla città un complesso riqualificato così importante – dice Enrico Ivaldi, procuratore generale mercato corso Sardegna srl – La qualità e la bellezza del risultato finale ci dà grande soddisfazione per tutto il lavoro fatto in questi anni e siamo convinti che i genovesi apprezzeranno molto quanto realizzato. Oltre a ciò siamo anche orgogliosi che la nostra iniziativa possa dare un numero importante di nuovi posti di lavoro conseguenti a tutte le nuove attività economiche, commerciali e non, che si insedieranno nell’ ex Mercato, alcune delle quali venute per la prima volta ad investire a Genova».

«Far parte del progetto che ha restituito nuova vita a un luogo così importante per la storia della città di Genova – commenta il presidente di Coop Liguria Roberto Pittalis – ci riempie di orgoglio e ci piace molto l’idea che la nostra presenza riporti il mercato alla sua funzione originaria di vendita di beni alimentari, all’insegna della qualità e della convenienza».

“Siamo davvero contenti perché in questo cantiere è stato istituito per la prima volta in Liguria durante il picco dell’emergenza Covid il comitato salute e sicurezza , i risultati sono stati ottimi perché non ci sono stati contagi e incidenti sul lavoro: davvero un modello da prendere ad esempio che ha dato lavoro in questi anni ad oltre 150 edili”, ha spiegato Andrea Tafaria, segretario generale Filca Cisl.

