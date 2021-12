Nave rumorosa ferma in porto, comitato scrive al comandante della capitaneria: "Non possiamo dormire" - Genova 24

Genova. Un brusio costante, forte, che si sente sia di giorno sia, soprattutto, di notte. Proviene da una nave ferma in porto da diversi giorni, la Gnv Excellent, attraccata a ponte Doria.

Alcuni cittadini, riuniti nel comitato Tutela ambientale Genova Centro Ovest, già in passato combattivi contro i disagi provocati dalle navi in porto, hanno scritto una lettera al comandante della capitaneria di Genova Vittorio Battaglini per fare presente la situazione, ormai non più sopportabile.

“Da giorni la Gnv Excellent è attraccata al Ponte Doria Ponente, causando un rumore insopportabile che non dà tregua alla gente della zona e non la lascia neppure dormire tranquilla – scrive il presidente Renzo Tortello – se detto traghetto deve essere sottoposto a manutenzione che venga spostato alle riparazioni navali”.

Tortello prosegue: “Ricordo che alcuni anni fa, a seguito di un esposto alla magistratura, era stata fornita l’indicazione di non ormeggiare più i traghetti, in particolare di quelli più rumorosi, in questa zona, dove la conformazione ad anfiteatro tende da amplificare i rumori”.

Il fatto, al tempo, era stato certificato dalle misurazioni effettuate dalla polizia locale in un’abitazione privata di via Pagano Doria, alle spalle del porto passeggeri. “Chiediamo pertanto un intervento di spostamento che non si può più procrastinare”, concludono dal comitato.

Abbiamo provato a contattare la compagnia, Grandi Navi Veloci, per una replica ma ancora non abbiamo ricevuto risposta. Dai siti di tracking del traffico marittimo la nave dovrebbe essere partita da due giorni con destinazione l’India.