Natale, tornano le letture al telefono per anziani e bambini: ecco gli appuntamenti - Genova 24

Genova. Racconti, fiabe, poesie natalizie e testi della tradizione genovese sono i doni che, nei martedì del periodo natalizio, l’Agenzia per la Famiglia offrirà in collaborazione con il Sistema Bibliotecario del Comune di Genova attraverso il numero verde 800098725.

Dalle ore 14 alle 18 di martedì 21 e 28 dicembre e martedì 4 gennaio anziani, bambini, famiglie e tutti coloro che in questo periodo sono soli o malati potranno chiamare gratuitamente l’800 098 725 e scegliere tra le letture selezionate per loro dai bibliotecari delle biblioteche Berio, De Amicis, Saffi e Bruschi.

«Viviamo ancora in un periodo molto particolare – dice l’assessore alle Politiche per la famiglia Lorenza Rosso – e questa iniziativa, giunta alla seconda edizione, vuole essere il modo dell’Agenzia per la famiglia e delle biblioteche genovesi, per stare vicina a bambini e anziani, per trasmettere loro e a tutte le loro famiglie, la gioia e la speranza del Natale aiutandoli a riscoprire le nostre tradizioni, la compagnia e il calore della lettura».

«Si rinnova anche quest’anno una bellissima iniziativa che porterà la nostra città, con le sue tradizioni e le sue storie, nelle case dei genovesi – dice l’assessore alle Politiche culturali e alle biblioteche Barbara Grosso – un piccolo gesto che però assume una grandissima importanza in questo periodo ancora incerto e che impone soprattutto ai nostri anziani ancora delle forme di distanziamento. Ringrazio chi anche quest’anno è riuscito a portare avanti questo progetto».

Numero verde: 800.098725

Pagina Facebook: www.facebook.com/agenziaperlafamigliagenova

Per ulteriori informazioni: agenziaperlafamiglia@comune.genova.it