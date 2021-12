Natale, accese le luminarie in via Garibaldi e San Lorenzo. Domani è il turno di piazza Corvetto - Genova 24

Genova. Come tradizione i giorni delle festività vengono accolti con luminarie che accendono di ulteriore splendore via Garibaldi, via San Lorenzo e, da domani, renderanno ancora più bella piazza Corvetto. Suggestioni di luci rese possibili anche dai contributi degli sponsor: Basko per via Garibaldi e Grondona per quanto riguarda via San Lorenzo.

Non solo il centro, ma anche quest’anno, ancora di più, l’incanto del Natale avvolgerà l’intero territorio cittadino con installazioni e luminarie ad addobbare le delegazioni genovesi. La comunicazione arriva dal Comune di Genova.

«Ringrazio gli sponsor per il prezioso contributo fornito nel rendere ancora più speciale l’atmosfera natalizia della nostra città – commenta Paola Bordilli, assessore al commercio, artigianato, grandi eventi e centro storico -. Come amministrazione comunale quest’anno abbiamo deciso di illuminare anche la centralissima piazza Corvetto e, da questo weekend, illumineremo con varie illuminazioni a terra tante piazze e vie delle delegazioni cittadine».