Natale 2021, cappon magro senza rivali ed è boom di prenotazioni: "Mai così tante come quest'anno" - Genova 24

Genova. Guai a chi tocca il cappon magro ai genovesi per le feste natalizie. Il piatto della tradizione ligure è infatti sempre più richiesto, di anno in anno, ma mai come in questo Natale 2021.

Infatti, come raccontano i titolari di alcune delle gastronomie più gettonate e rinomate del centro storico, quest’anno il cappon magro è il piatto più richiesto in assoluto, vero e proprio protagonista delle tavole genovesi.

“Ne abbiamo preparato oltre 100 chili – sottolinea la titolare della gastronomia Bruciamonti di via Roma, all’altezza di largo Lanfranco – che vanno ben oltre i numeri del 2020. Un piatto che piace sempre di più, accompagnato dall’immancabile e insostituibile salsa verde, a base principalmente di prezzemolo e capperi”.

Bruciamonti, storica gastronomia genovese, portata avanti dal 1885 di generazione in generazione, è senz’altro un vero e proprio punto di riferimento per la cucina tradizionale ligure, di cui conosce tutti i segreti a menadito.

“Tuttavia – continua la titolare – se è vero che da una parte abbiamo avuto un aumento esponenziale di richieste di cappon magro, dall’altro abbiamo invece riscontrato una diminuzione di richieste di altri piatti, tipicamente festivi, come per esempio i tortellini o altra pasta fresca”.

Sulla stessa linea d’onda anche la gastronomia De Micheli, in via Macelli di Soziglia. “Il cappon magro è un piatto che richiede una preparazione molto lunga perché tutti gli ingredienti devono essere cotti prima separatamente, ma ne vale assolutamente la pena. Anche perché altrimenti cosa mangerebbero i genovesi a Natale?“, dice il proprietario Stefano De Micheli, che insieme alla moglie Marta, al fratello Matteo e alla dipendente Federica gestisce le numerose prenotazioni di Natale.

La gastronomia De Micheli ha riaperto il 20 ottobre dopo un lungo periodo di ristrutturazione e da quel giorno in poi, sottolinea Stefano, il locale ha sempre lavorato tanto e più intensamente da inizio dicembre ad oggi.

Se ad aggiudicarsi il primato indiscusso in questo Natale è il cappon magro, tuttavia sul podio c’è spazio per la torta pasqualina, la cima e l’insalata russa, come spiega il titolare della gastronomia e macelleria Regazzon, all’incrocio tra via San Lorenzo e piazza della Raibetta.

“Cima e agnello sono per noi i piatti più richiesti e prenotati per queste feste, in linea con le aspettative. Stiamo lavorando tanto e bene, come è giusto che sia a Natale, ma non per questo scontato. Lo scorso anno, il primo in periodo di Covid, ci ha messo davvero a dura prova, ma siamo comunque riusciti a tenere duro grazie ai genovesi che hanno deciso di non rinunciare alla tradizione e alla qualità“.

Anche la gastronomia La Maddalena, conosciuta da tutti come “Da Vitale”, è alle prese con le numerose prenotazioni di questi giorni. “Abbiamo dovuto disdire e dire di no a tanti ordini e ne abbiamo ancora più di cento da evadere entro Natale”, racconta la titolare.

“Il piatto più richiesto? Ovviamente il cappon magro, nostro cavallo di battaglia. Ci sono diverse versioni di questo piatto, ognuno lo fa in modo diverso, noi per esempio usiamo i gamberetti rosa sgusciati. Altri mettono i crostacei alla fine della preparazione e altri ancora mettono la gelatina“.