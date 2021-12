Musica e fuochi d'artificio all'arena di Albaro in programma per domenica 19 dicembre - Genova 24

Genova. Tornano i fuochi d’artificio di Natale all’arena di Albaro, grazie alla collaborazione tra Setti Fireworks e Arena Albaro Village. Domenica 19 dicembre alle ore 21,30 avrà inizio lo spettacolo piromusicale, con brani musicali inediti, a tema natalizio.

I fuochi partiranno dal tetto del fabbricato principale, saranno visibili all’interno di tutta l’area dell’Arena di Albaro, all’ingresso lato mare e lungo i due passaggi di levante e ponente. E si sentirà molto bene anche la musica grazie agli amplificatori montati per l’occasione nell’area. Il momento perfetto per concludere una domenica di festa, magari dopo avere cenato in uno dei locali dell’Arena.

Con l’organizzazione dello spettacolo pirotecnico, Arena Albaro Village -la cittadella dello sport e del tempo libero nel cuore di Albaro a Genova – intende riattivare le attività per il quartiere e i suoi abitanti insieme alle realtà sportive, culturali e commerciali presenti all’interno dell’area. Setti Fireworks è l’azienda genovese, leader a livello nazionale, nella progettazione e realizzazione di spettacoli pirotecnici e piromusicali.