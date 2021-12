Municipio Medio Levante, raddoppiati i fondi. Notarnicola: "Ecco cosa faremo nel 2022" - Genova 24

Genova. “Martedì 14 dicembre il Municipio VIII ha espresso parere favorevole ai documenti previsionali e programmatici 2022/2024. Con l’approvazione del bilancio portiamo a casa più manutenzioni, più scuola, più decoro urbano. Tutto questo, grazie a un lavoro profondo portato avanti da una rinnovata intesa con il Comune che porterà 650 mila euro nelle casse del Municipio 8, a differenza dei 281 mila che erano stati assegnati prima della riforma statutaria. Un raddoppio che si vedrà tutto con ricadute positive sul territorio”.

A dirlo è Tiziana Notarnicola, assessore del Municipio 8 Medio Levante di Genova, dopo l’approvazione in Consiglio municipale del bilancio preventivo 2022.

“E’ stato un ottimo lavoro di squadra del nostro presidente Francesco Vesco, dalla nostra giunta e dalla nostra maggioranza, dell’assessore Pietro Piciocchi e del nostro sindaco Marco Bucci – spiega l’assessore – Grazie a una cassa solida il Comune ha potuto devolvere più fondi ai Municipi. E‘ una bella soddisfazione per noi tutti. Genova è una delle 9 città metropolitane italiane in equilibrio di bilancio. Le altre sono in rosso”.

Ci sono 320 mila euro, 40 mila euro per il Verde, 100 mila euro di interventi per la sistemazione dei marciapiedi e 180.000 euro per le asfaltature in capitalizzazione AS.Ter, i cui interventi verranno scelti nel Piano Operativo Annale (POA). Nell’ambito del PNRR scuole, una delle due scuole genovesi selezionate, è la Nazario Sauro del Municipio VIII. “Dopo tanti anni, finalmente il 2022 sarà l’anno della riqualificazione di Villa Gambaro.

L’assessore Piciocchi si è reso conto del suo stato e nella variazione di marzo verrà anticipata di 12 mesi nel triennale 2022 l’impegno di spesa: il primo intervento sarà quello di togliere prima di tutto i giochi non più a norma – aggiunge Notarnicola – Per gli accordi quadro centrali arrivano 330.000 euro, per infissi, muri, scarpate, crêuze, edilizia scolastica ed aree gioco. Grazie alle modifiche statutarie volute da Bucci avremo, in totale, 650.000 euro a fronte dei 281.000 che avevamo in precedenza. Un ottimo risultato”.

Nel piano triennale delle opere pubbliche cittadine del Comune molte riguarderanno il Municipio 8: il Waterfront di Levante, la trasformazione di piazzale Kennedy con un grande grande parco urbano, sotto il quale ci sarà un parcheggio di interscambio di circa 600- 800 posti auto, la pista ciclabile di Corso Italia e la ristrutturazione dello stadio Carlini con un impegno di spesa 22 milioni e 800 mila euro. “Si guarda a Genova Capitale dello Sport del 2024 – prosegue l’assessore – Guardiamo a medio termine, non più con l’affanno”.

E poi c’è Forte Legame, progetto per il recupero di Forte San Martino realizzato d’intesa con un’associazione culturale di giovani. “Vorrei dire che una preziosa nostra novità – conclude Notarnicola – È un’iniziativa di rigenerazione urbana, che costruisce insieme ai cittadini una rete per recuperare lo spazio oggi abbandonato. È la chiave di lettura di ciò che abbiamo sempre sostenuto in Municipio: riprenderci spazi dimenticati. Piciocchi ha formalizzato la richiesta di avere le aree esterne del Forte ed il Demanio ha dato una risposta positiva per riqualificare la parte bassa. Nell’ambito del Fondo Cultura con un investimento di 70 milioni per cinta muraria esistema dei Forti di Genova, una parte verrà utilizzata per il Forte San Martino. Una sfida molto significativa, oggi, mentre lottiamo contro il Covid”.