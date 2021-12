Multato ristoratore di via Fiasella: era senza green pass e aveva un'esenzione dall'uso della mascherina firmata dal medico sospeso - Genova 24

Genova. Il nucleo Commercio del reparto sicurezza urbana della polizia locale ha multato il titolare di ristorante di via Fiasella, lo stesso che ad aprile era stato sanzionato perché in un periodo in cui i locali potevano somministrare all’interno solo alle persone delle aziende convenzionate per il servizio di mensa, somministrava pasti anche a non convenzionati.

Tutti in regola, questa volta per i clienti come per i dipendenti. Il titolare, però, era sprovvisto di green pass ed era senza mascherina, obbligatoria al chiuso.

L’uomo, pur ottemperando all’invito ad indossare il dispositivo di protezione individuale, ha mostrato una certificazione di esenzione dell’utilizzo firmata da un medico risultato sospeso dal suo ordine professionale proprio per il rilascio di certificati ritenuti fasulli dalla Procura della Repubblica di Forlì.