Multa da 30 euro in su per i negozianti che non accettano bancomat o carte - Genova 24

Genova. Sanzione da 30 euro per tutti gli esercenti che non hanno il pos (o non lo fanno usare) e quindi non accettano pagamenti con carte e bancomat. Questo il provvedimento inserito in queste ore al disegno di legge del Recovery in discussione presso la commissione bilancio della camera.

La norma è stata inserita nel provvedimento legislativo dagli stessi relatori in base alle proposte di Stefano Fassina (Leu) e Rebecca Frassini (Lega). Un provvedimento destinato a far discutere, soprattutto visto che gli scorsi tentativi legislativi di normare questi comportamenti era finito nel nulla.

Entrando nelle more del provvedimento le disposizioni prevedono una sanzione minima di 30 euro, aumentata del 4% del valore della transazione per la quale sia stato rifiutato il pagamento elettronico. Il provvedimento dovrebbe applicarsi a tutti i soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, e che non accetteranno i pagamenti elettronici.

L’obbligo di accettare i pagamenti elettronici è previsto in Italia da nove anni, dal governo Monti, ma fino ad oggi non era stata prevista alcune sanzione in caso di mancata osservanza, lasciando di fatto campo libero ai furbetti del pos.