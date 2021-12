Morto il rocciatore caduto in mare dalla falesia di Moneglia. In salvo la compagna bloccata in parete - Genova 24

Genova. Dopo alcune ore di ricerca, il mare ha restituito il corpo oramai cadavere del rocciatore precipitato nelle onde questa mattina mentre scalava una falesia a Moneglia. L’uomo era in cordata con una ragazza rimasta a sua volta bloccata in parete e successivamente recuperata sana e salva.

L’incidente è avvenuto intorno alle 11 tra Vallegrande e Valletta: per cause ancora da chiarire l’alpinista, di cui non sono ancora note le generalità, ha perso l’appiglio ed è caduto nel vuoto, precipitando per almeno una ventina di metri prima di finire tra le onde del mare.

Immediati i soccorsi con decine di uomini tra Guardia Costiera, vigili del fuoco e soccorso alpino che si sono prodigati per provare a recuperare la persone caduta in mare e la compagna rimasta bloccata. Fin dai primi momenti, però, la situazione era apparsa disperata, sia per l’entità della caduta, sia per la forza del mare, molto mosso, che in quel angolo di Liguria poderosamente si infrange contro le rocce della costa.

Il recupero del corpo avvistato dagli uomini della guardia costiera è ancora in corso. La compagna di cordata, classe 1993, è stata messa in salvo ed è in buone condizioni ma sotto shock.