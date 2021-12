Morte di David Rossi, la procura di Genova pronta ad aprire una nuova inchiesta dopo le rivelazioni di Aglieco - Genova 24

Genova. Tornerà per la seconda volta a Genova l’inchiesta sulla morte di David Rossi, capo della comunicazione del Monte dei Paschi di Siena, avvenuta la sera del 6 marzo 2013. Rossi precipitò attorno dalla finestra del suo ufficio, al terzo piano di Palazzo Salimbeni.

I reati ipotizzati dalla procura di Genova quando riceverà gli atti dalla Commissione parlamentare d’inchiesta sono favoreggiamento, omissione d’atti d’ufficio e falso.

Pierantonio Zanettin, presidente della commissione, aveva annunciato l’invio degli atti ai magistrati genovesi, competenti a indagare sui magistrati del distretto toscano, dopo l’audizione del colonnello dei carabinieri Pasquale Aglieco, all’epoca comandante provinciale di Siena.

Aglieco, che era stato sentito anche dai pm genovesi Ranieri Miniati e nell’ambito della prima inchiesta collegata alla morte di Rossi aperta dopo le rivelazioni di un teste alla trasmissione le Iene in cui si ipotizzava il coinvolgimento di alcuni magistrati in festini a luci rosse (inchiesta archiviata pochi mesi fa), non aveva fatto alcun cenno alle rivelazioni fatte recentemente alla commissione, in cui avrebbe raccontato che la scena del crimine era stata pesantemente contaminata con un magistrato che aveva addirittura risposto al cellulare di Rossi rimasto nella stanza, aveva chiuso la finestra da cui Rossi era caduto, si era seduto sulla sua poltrona e aveva rovistato dappertutto.