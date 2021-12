Morte di Camilla Canepa, nessuna traccia del vaccino nella cartella clinica del primo ricovero: sentiti in procura i medici di Lavagna - Genova 24

Genova. Sono cominciate in Procura a Genova le audizioni dei sanitari dell’ospedale di Lavagna per far luce sul perché nella cartella clinica del primo ricovero di Camilla Canepa, la 18enne morta per una trombosi dopo aver ricevuto il vaccino anti Covid durante un open day a giugno, non era stato inserito alcun riferimento alla vaccinazione con Astrazeneca.

Eppure i genitori di Camilla hanno sempre affermato con certezza di aver parlato della vaccinazione già nel corso del primo ricovero. Camilla era stata vaccinata il 25 maggio e il 3 giugno era stata ricoverata all’ospedale di Lavagna per una fortissima cefalea e per episodi di fotosensibilità. La giovane era stata dimessa l’indomani, dopo una tac senza contrasto, nonostante le piastrine fossero in forte discesa.

Secondo quanto appreso ci sarebbe anche un messaggino whatsapp di Camilla inviato a un amico in cui la ragazzina la sera del primo ricovero aveva spiegato: “Mi trattengono in ospedale perché ho fatto il vaccino”, messaggio che rafforzerebbe le affermazioni dei genitori della 18enne.

Dopo le dimissioni Camilla era ritornata allo stesso ospedale il 5 giugno in condizioni disperate per una trombosi al seno cavernoso. Trasferita al policlinico San Martino di Genova era stata operata alla testa e ed era morta il 10 giugno. Nel secondo accesso la vaccinazione era stata indicata.

Quello che gli investigatori della procura vogliono appurare è se appunto i medici che l’hanno visitata il primo giorno sapessero del vaccino. A maggio, infatti, esistevano già le prime linee guida per diagnosticare la Vitt, la sindrome da vaccino appunto, che prevedevano di procedere con una tac con liquido di contrasto tra gli accertamenti.