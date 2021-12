Morde, insulta e minaccia gli agenti della polizia locale: 21enne arrestato in via di Sottoripa - Genova 24

Genova. Gli agenti della polizia locale genovese, venerdì scorso, sono intervenuti nella zona di via di Sottoripa, su segnalazione di alcuni residenti che lamentavano una situazione di degrado e mancato rispetto del decoro e della sicurezza pubblica da parte di alcuni ragazzi.

Come spiegano in una nota diffusa, gli agenti una volta giunti sul posto hanno fermato un 21enne senza fissa dimora, non di nazionalità italiana, che alla vista delle divise si è agitato e dimenato. Durante i controlli il ragazzo ha prima rifiutato di fornire i documenti di identità poi ha iniziato a insultare gli agenti dicendo: «Voi non siete nessuno».

Poi, spiegano gli agenti, il ragazzo ha fornito una carta d’identità e un passaporto, chiaramente falso, sostenendo di essere privo di permesso di soggiorno. Poi ha gridato insulti e minacce, come per esempio: «Non contate un c…o»; «Siete solo delle mozzarelle bianche da mettere nel frigo» o «Lasciatemi andare che devo spacciare» e altro ancora. Ma non è finita, perché il ragazzo ha continuato a gridare e a opporsi con resistenza agli agenti.

Infine il ragazzo, dopo essersi buttato a terra, ha dichiarato di voler essere visitato da un medico. Il dottore ha visitato l’uomo e ne ha certificato il buono stato di salute.

Al processo per direttissima, l’arresto è stato convalidato e il giudice ha deciso per il ventunenne la custodia cautelare in carcere.

Il 21enne è stato così arrestato per resistenza, oltraggio e lesioni a pubblico ufficiale e si è proceduto al sequestro di un passaporto falso.