Mobilita Genova: "Il Comune "comunica" green ma non dà risposte concrete" - Genova 24

Riceviamo e pubblichiamo dall’associazione Mobilita Genova

L’amministrazione Bucci è molto brava a comunicare “smart”, “green” ed “elettrico” ma risposte concrete a chi fa proposte per una città realmente più sostenibile non ne dà! Lo scorso giovedì 25 novembre si è svolta una riunione di commissione in consiglio comunale avente a oggetto il progetto di riqualificazione di corso Italia comprensivo di una pista ciclabile strutturata; è la terza seduta su questo tema e, per la seconda volta, l’Assessore non ha neanche citato il nostro documento di proposte firmato da numerose Associazioni.

Il documento, predisposto a seguito della dichiarata possibilità di fornire contributi pronunciata dall’assessore durante la prima seduta a maggio, contiene quattro ipotesi di riqualificazione, con gradi progressivi di miglioramento ambientale e sempre con la pista ciclabile presente. Le proposte avanzate – senza falsa modestia – potrebbero aiutare il concretizzarsi di un progetto migliore e notevolmente più economico così da consentire di intervenire in altre parti della città.

Di questo documento l’assessore è perfettamente a conoscenza in quanto dopo essergli stato consegnato gli è stato ricordato già una prima volta durante un convegno a fine giugno, e poi durante la precedente seduta di Ottobre della Commissione. Nessuna risposta è mai giunta da parte dell’amministrazione.

Precedentemente, a cominciar dal novembre 2020, ancor più numerose associazioni hanno provato a fare “12 proposte” per rendere più vivibili alcune piazze e vie della città e per migliorare il muoversi a piedi e con i

mezzi pubblici. Sia chiaro, per la maggior parte erano interventi che necessitavano di un impegno minimo da parte dell’amministrazione, dal pedonalizzare qualche micro quadratino di città al correggere un tempo semaforico, dal rifare un pezzettino di corsia gialla al ricollocare una fermata bus.

Dopo un periodo di ascolto e confronto con il professor Musso (delegato acciò direttamente dal Sindaco), egli stesso ci ha dichiarato esserci la volontà politica di fare gran parte degli interventi richiesti e si è congedato dall’interlocuzione (maggio 2021) riferendo della volontà degli Uffici di incontrarci per “valutare insieme quali proposte si possono eventualmente accelerare”. Siamo peraltro di fronte ad una situazione addirittura surreale, con taluni interventi dati come “già fatti” e che invece non sono mai stati realizzati (provare per credere: il ripristino della fermata in Via Di Francia o il ripristino della corsia bus in via Siffredi (ritracciata – malamente – e subito soppressa) e altri dati per “praticamente fatti, questione di giorni” come l’aumento della durata del verde per alcuni attraversamenti pedonali (via Canevari all’altezza di Borgo Incrociati e via Avio-Pieragostini all’altezza della Fiumara).

A mesi di distanza da quell’interlocuzione, nessuno ci ha più cercato e, cosa è stato fatto? Assolutamente nulla! E, un po’ più di recente, proposte semplici (ancorché minimali) per migliorare il transito della linea 18, contenute in un documento preparato dall’associazione UTP (Utenti del Trasporto Pubblico) hanno avuto

maggior fortuna? Nessuna risposta anche in questo caso. Eppure dovrebbe essere palese quanto migliorare anche solo un poco il transito dei mezzi pubblici può significare per la riduzione del traffico, per la qualità della

vita dei cittadini e degli utenti ed anche per le casse di Amt. Aspetto, questo, anch’esso presente tra le “12 proposte”, in cui si chiedeva di tracciare subito alcune delle corsie gialle pianificate con il progetto degli assi di forza (e, prima ancora, presente anche tra le molte proposte per le riaperture post lockdown del maggio 2020, rimaste per lo più sulla carta tranne corsie rosse ciclabili e bus navetta per studenti). Ci è stato detto che per tracciare le corsie gialle per i bus serviva una “campagna di comunicazione” che, peraltro, è stata sviluppata nei mesi scorsi. Ma di nuove corsie gialle non si vede ancora traccia.

Insomma, questa amministrazione, gliene diamo atto, è molto brava a comunicare sui media, parlando

continuamente di “green”, di “sostenibilità”, di città “smart”, di “idrogeno”, distribuendo a piene mani “elettrico” (che non significa sostenibile di per sé). Ma quando poi si va sul concreto e si esce dalla comunicazione sui media, passando alle risposte da dare ai cittadini (già tanto se arrivano le risposte verbali) e si aspettano i fatti – fosse anche un pezzo di marciapiede – beh è tutta un’altra storia!”