Minori profughi, Giordano (M5S): "Il Comune è in colpevole ritardo" - Genova 24

Genova. “Ignorati, lasciati soli, senza controlli sanitari (come riportato da Repubblica edizione di Genova dello scorso 3 dicembre) e soprattutto senza che nessuno si preoccupi di dare loro un minimo di conforto o speranza. Sono ragazzi, tutti minori, scappati dalla loro terra perché in fuga dalla disperazione e da pericoli che noi, al sicuro nella nostra società, possiamo solo immaginare. Cosa è cambiato per loro? Poco. Avevano paura prima, hanno paura ora: senza guida, temono di finire male o peggio. E il Comune di Genova, che li avrebbe (condizionale d’obbligo) in carico, che cosa fa? Si giustifica con il solito resoconto inconcludente che di fatto non propone soluzione e certamente non risponde alla nostra interrogazione sulle condizioni di quei ragazzi. Che la situazione fosse critica lo avevamo capito prima di portare la questione in Aula”.

Lo dichiara il consigliere comunale del M5S Stefano Giordano, che poi aggiunge: “Quei ragazzi non possono continuare a dormire in albergo e poi a ritrovarsi per strada perché di giorno devono lasciare le camere libere. Devono semmai iniziare, e ormai con urgenza, un percorso di assistenza, come del resto è descritto anche dalle normative”.

“Facile parlare di falle del sistema -conclude – e cercare capri espiatori. Ma all’assessore competente e a ogni singolo consigliere di maggioranza chiedo: se per una tragica svolta del destino (che non auguriamo a nessuno), toccasse una simile sorte ai vostri figli? Cosa vi aspettereste dal paese ospitante? Vi piacerebbe che li affidassero a un albergo di notte e alla strada di giorno?”.