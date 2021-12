Minacce no vax al governatore Fedriga, la solidarietà di Toti - Genova 24

Genova. “Voglio esprimere la massima solidarietà al collega Massimiliano Fedriga, vittima di minacce da parte dei no vax. È inaccettabile che queste persone, una minoranza rumorosa, continuino ad alimentare un clima d’odio in nessun modo ulteriormente giustificabile”. Così il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti dopo le minacce ricevute dal presidente della Regione Friuli -Venezia Giulia Massimiliano Fedriga.

“Fedriga non ha fatto altro che lavorare senza sosta, al fianco dei presidenti di Regione anche nel suo ruolo di Presidente della conferenza, solo per la tutela della salute dei cittadini e per la ripartenza del nostro Paese, portando avanti l’unica posizione possibile: è necessario affidarsi alla scienza e vaccinarsi” ha aggiunto Toti.

“A Massimiliano e alla sua famiglia il nostro sostegno e l’abbraccio di tutta la Liguria”.