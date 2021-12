Minacce al presidente Draghi su Telegram, "Ogni sera sotto il suo appartamento" - Genova 24

Genova. “Piena solidarietà al Presidente del Consiglio Mario Draghi, oggetto di minacce e attacchi sulla rete da parte di cittadini no vax e no green pass. E’ del tutto inaccettabile il clima di violenza a cui stiamo assistendo, con il moltiplicarsi di messaggi minatori che riguardano anche chi è impegnato senza sosta contro il Covid come i medici del nostro sistema sanitario, a cui tutti dobbiamo invece essere riconoscenti, oltre che i colleghi presidenti di Regione Bonaccini, De Luca, Fedriga”.

Lo afferma il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti a seguito delle minacce su Telegram nei confronti del presidente del Consiglio Mario Draghi e altre figure pubbliche scovati dalle forze dell’ordine nei vari gruppi telegram di No Vax come il già noto “Basta Dittatura”, più volte fatto chiudere e riaperto.

“Tanto più perché a determinare questo clima – continua Toti – è l’assoluta minoranza degli italiani che, al contrario, per la grandissima parte si stanno comportando in modo responsabile, con le vaccinazioni, e prudente, rispettando le regole di sicurezza. Sono convinto che la polizia postale saprà individuare rapidamente i responsabili”. In corso ci sono già altre indagini che riguardano anche le minacce subite dallo stesso Toti, e dal virologo Matteo Bassetti.

“Ogni sera, ore 21, tutti davanti all’appartamento del draghino malefico”, è uno dei messaggi minatori trovati sul gruppo social, nel quale Draghi è ritratto come una caricatura di Hitler e insieme alle indicazioni per raggiungere casa sua su google maps.

Lo stesso gruppo Telegram spara a zero anche contro il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, quello dell’Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, e del Veneto, Luca Zaia.