Meteo, sulla Liguria fine anno da dimenticare: nubi basse e ristagno di inquinanti al suolo - Genova 24

Genova. Un forte anticiclone determinerà condizioni di stabilità nei prossimi giorni con il ristagno di nubi basse ed inquinanti in prossimità del suolo. Sono le previsioni elaborate dal centro meteo Limet: ecco il dettaglio per oggi e i prossimi giorni.

Giovedì 30 dicembre. Giornata caratterizzata dal transito di velature anche dense e nubi alte con il sole che potrebbe vedersi come dietro ad un vetro smerigliato. Lungo le coste nubi basse specie a levante, in estensione al centro e parte del ponente in serata. Venti: Deboli variabili in costa, rinforzi settentrionali sui rilievi. Mari: Da mosso a poco mosso. Temperature: In generale aumento specie le massime nelle aree interne. Costa: min +8/11°C, max +13/16°C. Interno: min +2/6°C, max +10/18°C

Venerdì 31 dicembre. Sole primaverile sui colli e sui monti, nubi basse lungo la fascia costiera inizialmente più probabili a ponente, ma in estensione al resto della costa in serata. Mare di nubi sopra i 1000 metri. Venti: Deboli o moderati da sud. Mari: Quasi calmo o poco mosso. Temperature: In forte aumento nelle aree interne e sulle vette, stazionaria in costa.

Sabato 1 gennaio. Sole primaverile sui colli e sui monti con mare di nubi sopra i 1000 metri. Cielo grigio lungo le coste. Ventilazione debole, mare calmo. Molto mite in quota.