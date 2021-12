Meteo Liguria: oggi pioggia e temporali sul Levante, domani tornano vento e freddo - Genova 24

Genova. Una veloce perturbazione lambisce la Liguria con qualche fenomeno al mattino relegato al levante, tempo asciutto sul resto della regione. Clima ventoso e più freddo venerdì e di nuovo qualche pioggia sabato. Ecco le previsioni di Limet per oggi e i prossimi giorni.

Giovedì 2 dicembre. Avvisi: Al mattino venti tesi da sud-ovest al largo e sul levante, in attenuazione nell’arco della giornata. Cielo e Fenomeni: Al mattino nubi irregolari a levante con rischio di piovaschi o rovesci occasionalmente temporaleschi nelle aree interne poste tra Tigullio e Spezzino; più sporadici i rovesci lungo le coste sottostanti; tempo asciutto e in parte soleggiato altrove. Nel pomeriggio condizioni ovunque variabili con gli ultimi rovesci sullo Spezzino in attenuazione, probabile rientro di nubi da nord sul settore centro-occidentale, ma con basso rischio di pioggia. Venti: Al mattino forti da sud-ovest al largo e sul levante, deboli settentrionali altrove. Nel pomeriggio tendenza del vento a disporsi ovunque dai quadranti settentrionali con rinforzi in serata tra Genova e Savona. Mari: Agitato al mattino al largo e sul levante con moto ondoso in calo, da molto mosso a mosso altrove. Temperature: In aumento le minime, stazionarie le massime. Costa: min +7/12°C, max +13/16°C. Interno: min +4/+8°C, max +9/14°C