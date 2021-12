Meteo, l'anticiclone ci abbandona: nubi in aumento su tutta la Liguria - Genova 24

Liguria. L’anticiclone che ha mantenute diverse giornate di sereno in Liguria tende ormai a salire verso nord, esponendo la penisola a correnti più umide e successivamente più fredde. Sulla nostra regione assisteremo quindi a un incremento della nuvolosità. Ecco le previsioni per le prossime ore e per i prossimi giorni secondo gli esperti del centro meteo Limet.

Oggi, lunedì 20 dicembre, nubi in aumento un po’ su tutta la regione con cielo in prevalenza nuvoloso, in un contesto asciutto. Aperture più ampie sull’imperiese. Venti da sud-ovest moderati su Imperiese, Spezzino e al largo, dove risulteranno anche tesi. Da sud-est moderati sul settore centrale. In serata rotazione dai quadranti settentrionali. Mare in aumento fino a mosso. Temperature, in aumento i valori minimi, in lieve calo le massime: saranno comprese sulla costa tra 7 e 15 gradi, nell’interno tra -5 e 13.

Domani, martedì 21 dicembre, nubi sparse, più diffuse sul settore centro-orientale, in particolare tra Tigullio e Spezzino, dove non si esclude qualche breve e localizzato fenomeno in giornata. Aperture più ampie sull’Imperiese. Temperature in calo.

La giornata di mercoledì 22 dicembre, secondo Limet, vedrà il permanere di nubi sparsi su tutta la Liguria.