Liguria. Aria fredda e secca consentirà un inizio di settimana soleggiato e ventoso.

Successivamente, mercoledì, un affondo depressionario potrà determinare un deterioramento.

Per oggi i meteorologi di Limet prevedono quindi una giornata caratterizzata da cielo in prevalenza sereno su tutta la regione in un contesto ventoso e freddo.

I venti saranno settentrionali tesi, localmente forti sul settore centro-occidentale. Temperature in calo