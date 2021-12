Meteo, arriva l'alta pressione: inverno in stand-by proprio a Capodanno - Genova 24

Liguria. Alta pressione in arrivo su tutto il Mediterraneo. Tra gli effetti un generale rialzo delle temperature, avvertibile soprattutto in montagna. Questa fase molto calda per il periodo raggiungerà il suo culmine proprio attorno a Capodanno. Ecco le previsioni per oggi e i prossimi giorni del Limet, l’associazione ligure di meteorologia.



Al mattino qualche velatura sarà presente tra imperiese e genovese, maggiori schiarite più a Levante. Nel corso del pomeriggio le velature si estenderanno a tutta la regione.

I venti saranno deboli e variabili. Mare mosso o a tratti molto mosso per onda lunga da Sud-Ovest. Temperature in calo le minime sulla costa tra +6 e +9°C, nell’interno tra 0 e 6° C, in aumento le massime sulla costa tra +13 e +17°C, nell’interno tra +9 e +13° C.

Domani, giovedì: cielo in prevalenza sereno, qualche addensamento in più sul Levante ligure. Venti deboli e variabili. Mare mosso al mattino ma moto ondoso in graduale calo. Temperature in ulteriore aumento. Valori superiori alla media del periodo.

Venerdì: al mattino sereno praticamente ovunque, ma aumento della nuvolosità bassa nel corso del pomeriggio.