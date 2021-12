Meteo, ancora nubi, piogge e temperature in aumento: martedì un miglioramento - Genova 24

Liguria. Ancora correnti umide e miti determinano nuvolosità diffusa e qualche precipitazione sulla nostra regione. Ecco le previsioni meteo per le prossime ore secondo gli esperti del centro meteo Limet.

Oggi, lunedì 27 dicembre, nuvolosità diffusa sin dal mattino, tendenza a un peggioramento in giornata con precipitazioni principalmente sul centro levante, per lo più deboli, o localmente moderate a levante. Più sporadici i fenomeni dal savonese verso ovest. Migliora verso sera a partire da ponente. Venti inizialmente da sud poi in rotazione da nord. Mare generalmente mosso. Temperature in lieve calo comprese sulla costa tra 6 e 14 gradi, nell’entroterra tra -1 e 13.

Domani, martedì 28 dicembre, ampie schiarite con qualche nube in transito, più diffusa a levante. Venti da nord ma temperature in lieve aumento.

Per la giornata di mercoledì 29 dicembre si prevedono nubi sparse su tutta la regione ma in un contesto asciutto.