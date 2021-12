Mercato di Corso Sardegna, Lodi (PD): "Una presa in giro per tutta la cittadinanza" - Genova 24

Genova. La consigliera comunale del Partito Democratico Cristina Lodi non usa mezzi termini: “Il Mercato di Corso Sardegna continua ad essere una vera e propria presa in giro per tutta la cittadinanza e il quartiere da parte dell’amministrazione Bucci. Purtroppo è già noto che non siano state agevolate in alcun modo le attività commerciali locali e siano stati sottratti parcheggi alla zona, contrariamente a quanto chiesto da subito dal Municipio. Oggi, accogliendo la forte reazione del Presidente del Municipio Bassa Val Bisagno Massimo Ferrante, apprendo che è stato recentemente pubblicato un bando per la concessione di tre locali ad uso associativo, senza alcuna rassicurazione sul fatto che tali spazi siano affidati ad associazioni del territorio.”

“Nonostante l’attività ferma, pressante e continua del Municipio -prosegue Lodi- che ha lavorato per anni seguendo un progetto nato dalla precedente amministrazione, questa Giunta dimostra di essere totalmente disinteressata al territorio e alle richieste che da esso provengono, di non apprezzarne le qualità e le peculiarità e di voler distruggere tutto ciò che dal 2011 con gran fatica l’amministrazione municipale ha tenuto insieme attraversando momenti di grande dolore sempre affrontati con grande attenzione, vicinanza e determinazione .”

“Chiederò subito spiegazioni agli Assessori competenti”, conclude Cristina Lodi.