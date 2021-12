Maxi multa da 5mila euro per un "home restaurant" nel centro di Genova: era abusivo - Genova 24

Genova. Ufficialmente era un home restaurant, cioè una casa dove, come consente la legge regionale, per un massimo di 10 volte l’anno vengono organizzate cene a pagamento per un massimo di 15 persone. L’attività, però, era tutt’altro che sporadica e limitata a un numero minimo di partecipanti paganti.

Lo hanno scoperto gli uomini del nucleo commercio del reparto sicurezza urbana della polizia locale insieme ai colleghi dell’unità territoriale Ponente e al nucleo reati predatori dell’unità territoriale Centro. L’home restaurant trasformato di fatto in vero e proprio ristorante si chiamava “Da Nonna Leo” (un’anziana signora che compare in tutte le foto online) e si trovava in via Malta, nel centro cittadino.

Sul sito TripAdvisor, dove aveva ottimi giudizi risultando 45º tra i 1.743 ristoranti genovesi censiti, ci sono decine di recensioni che parlano di un vero e proprio “ristorante casalingo” e descrivono, indirettamente, la frequenza degli appuntamenti aperti al pubblico.

Quando gli agenti sono arrivati dentro c’erano ben 28 persone (tutte munite di green pass). L’attività è stata sanzionata come ristorazione abusiva. La sanzione è di 5mila euro.