Materna Montale e Nido Eolo, manutenzioni al via. M5s: "Interventi partiti grazie alle nostre segnalazioni" - Genova 24

Genova. “Grazie a una segnalazione del MoVimento 5 Stelle Genova, l’Azienda regionale territoriale per l’edilizia (ARTE), lo scorso 20 ottobre, ha effettuato un sopralluogo nella scuola materna “Montale” e nell’asilo nido “Eolo” di via Fea e nei giorni scorsi è arrivata la notizia che l’Ente provvederà al ripristino e alla messa in sicurezza dei manufatti ammalorati”.

Lo dichiarano i consiglieri comunale e municipale (Municipio III Bassa Val Bisagno) del M5S Stefano Giordano e Alfonso Nalbone, che poi spiegano: “Diverse le criticità segnalate dai nostri portavoce e poi effettivamente riscontrate dai responsabili di ARTE e dalla direzione scolastica. A preoccuparci erano soprattutto il muraglione lungo la scala esterna della scuola materna e la scala esterna metallica, manufatti per i quali l’Ente aveva anche disposto un sopralluogo specialistico da parte di un ingegnere strutturista (per valutare le modalità di intervento): il primo era interessato da un evidente cedimento e il secondo da un ammaloramento tale da non essere più idoneo come via di esodo. Per entrambi, ARTE Genova si è impegnata a provvedere al loro ripristino e messa in sicurezza”.

“ARTE Genova inoltre ha a sua volta segnalato agli uffici competenti, le criticità che riguardano i serramenti, il soffitto e tutto il manto di copertura dell’intera struttura scolastica. Come M5S, auspichiamo che gli enti competenti raccolgano il carattere d’urgenza degli interventi necessari per mettere l’edificio in sicurezza nell’interesse dei nostri piccoli cittadini, che quotidianamente vengono affidati alle istituzioni dalle loro famiglie, comprensibilmente preoccupate”, concludono i pentastellati.