Mascia (Forza Italia): "I botti a Capodanno? Sono colpi al cuore fatali per gli animali" - Genova 24

Genova. “Con l’approssimarsi del Capodanno e dei consueti festeggiamenti puntuale si ripropone il problema dei botti e delle ripercussioni nefaste che hanno sugli animali domestici e non“. A ricordarlo è Mario Mascia, capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale a Genova e commissario metropolitano del partito.

“In quest’ultimo scorcio del 2021 abbiamo avviato una campagna di sensibilizzazione sui social per far passare il messaggio che ogni petardo ed ogni fuoco d’artificio, che per alcuni sono fonte di divertimento, per gli animali, non solo a quattro zampe come cani e gatti ma anche uccellini e anatre, equivalgono a veri e propri colpi al cuore, non di rado fatali”, prosegue Mascia.

“Noi di Forza Italia la nostra parte l’abbiamo fatta anche in Comune a Genova e alle parole abbiamo fatto seguire i fatti – prosegue Mascia – con una proposta di riforma organica del regolamento comunale per la tutela e il benessere degli animali in città, che prevede tra l’altro regole più stringenti per l’autorizzazione agli spettacoli pirotecnici, al fine di garantire l’adozione di tutte le cautele atte a preservare gli animali presenti nelle vicinanze dagli effetti negativi derivanti dall’uso di petardi e/o artifici pirotecnici”.

“Adesso tocca a chi proprio non può fare a meno di dare fuoco alle polveri a Capodanno – conclude il Capogruppo forzista -. Ci aspettiamo che come minimo verifichi che nei dintorni non ci siano animali che ne possano risentire. Auspichiamo che il 2022 sia un anno di svolta anche nella tutela della vita e del benessere degli animali, lo meritano loro, lo merita l’alto senso civico che da sempre si respira a Genova”.