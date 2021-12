Mascherine all'aperto, Bucci: "Possibile estensione a Sampierdarena e Corso Italia ma attendiamo dati" - Genova 24

Genova. Il Comune di Genova è pronto a estendere, se sarà necessario, l’obbligo di uso di mascherina anche all’aperto oltre i quartieri del centro città e dello shopping.

“Non da questo fine settimana ma molto probabilmente dal prossimo”, ha detto il sindaco Marco Bucci a margine della presentazione della regata storica delle repubbliche marinare.

“Aspettiamo di vedere come sono i dati – spiega – ma probabilmente l’ordinanza sarà estesa a Sampierdarena, come chiesto dagli stessi cittadini, e in corso Italia e Boccadasse, per cui esiste una richiesta ufficiale da parte di alcuni partiti in consiglio comunale”.

La richiesta era stata avanzata durante lo scorso consiglio comunale dal Pd ma al tempo il centrodestra aveva deciso di non votare l’ordine del giorno all’unanimità ritenendolo prematuro.

Il sindaco continua: “Io sono d’accordo a farlo se ci sono folle e assembramenti ma aspettiamo a decidere perché purtroppo se dovessimo passare in zona gialla, in quella stessa settimana, la mascherina all’aperto sarebbe comunque stabilita per normativa nazionale in tutta la città”.

L’ordinanza di fatto è già pronta per essere firmata, continua il primo cittadino: “La utilizziamo se ce n’è necessità, io sono convinto che sia un qualcosa di utile, lo strumento più importante che abbiamo contro il Covid è il vaccino ma anche il resto aiuta, vaccino e mascherina aiutano a tenere la situazione sotto controllo”, conclude.