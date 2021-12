Mancanza di personale per la guardia medica, Pastorino (Lc): "Problema da mesi" - Genova 24

Genova. Il capogruppo di Linea condivisa Gianni Pastorino riporta all’attenzione le difficoltà registrate sul sistema di guardia medica a Genova. “Dopo aver denunciato già un paio di volte le problematicità legate al sistema, ricevendo dall’assessore pro tempore Giovanni Toti rassicurazioni sulle rimodulazioni delle presenze dei medici, – spiega il consigliere regionale Pastorino – ieri, domenica 19 dicembre, cinque poli della città metropolitana, su 12, erano scoperti. E la cosa ancor più grave è che non è la prima volta che questo accade. Naturalmente stiamo parlando di un servizio strategico per il nostro sistema sanitario, quello delle guardie mediche, delle visite a domicilio, soprattutto in una fase, di emergenza, come quella che stiamo vivendo”.

“Prendendo l’ultimo episodio di ieri, solo in ordine di tempo, è stato esclusivamente grazie all’encomiabile professionalità dei medici che sono state coperte decine e centinaia di visite, con il personale medico che dai poli montani è stato costretto a spostarsi su quelli cittadini”, prosegue.

“Quanto accaduto nelle scorse ore è l’emblema di come la coperta sia troppo corta, di come l’azienda non abbia un piano e un’idea di lavoro, – dichiara il vice presidente della Commissione Sanità Gianni Pastorino – e di come i disservizi quotidiani siano mitigati dal duro lavoro dei medici, oltre che dalla loro capacità di organizzarsi internamente. Ma il problema è che non dovrebbe funzionare così”.

Il gruppo consiliare Linea condivisa aveva già presentato un’interrogazione in consiglio regionale, il 27 luglio, “sulla carenza di personale con funzioni di continuità assistenziale”. L’organo competente aveva risposto che “la carenza di medici di medicina generale in tutti e quattro i settori di attività è un problema che interessa oramai tutte le Regioni”.

“Come dire quindi: ci avete interrogato, ma noi vi rispondiamo ribadendo che non sono disservizi che dipendono da noi. Certo, perché allora (interrogazione di luglio) come oggi, sono i sacrifici dei medici a sopperire alle carenze organizzative delle aziende stesse. In questi mesi la Regione non è intervenuta, non si è fatto nulla, non si sono trovate soluzioni a queste problematiche, semplicemente, come sempre, sono i medici a ‘metterci una pezza’, con fogli alla mano e caselle vuote da riempire”, sottolinea il consigliere Pastorino.