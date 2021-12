L'Università di Genova partecipa al primo Dottorato nazionale in Sviluppo sostenibile e cambiamento climatico - Genova 24

Il dottorato, che ha una durata di tre anni, ha lo scopo di preparare le generazioni future a ridisegnare una società resiliente, in grado di affrontare e gestire al meglio il problema del cambiamento climatico, e a ripensare i processi di sviluppo sostenibile. Il corso di dottorato mira a fornire ai candidati conoscenze approfondite e competenze tecniche nella specialità prescelta e un’istruzione di alto livello a carattere interdisciplinare.

Il corso di dottorato è organizzato in 6 curricula che condividono due obiettivi comuni: proporre nuovi modelli sostenibili per affrontare il cambiamento climatico e i suoi impatti e costruire una comunità di apprendimento e ricerca in grado di promuovere soluzioni innovative e operative ai complessi problemi della nostra società. I sei curricula sono: Earth System and Environment, Socio-economic Risk and Impacts, Technology and Territory, Theories, Institution and Cultures, Agriculture and Forestry, Health and Ecosystem.