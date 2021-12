Luca Monteforte ed il Ligorna si separano - Genova 24

Genova. Le strade tra Luca Monteforte ed il Ligorna non corrono più parallele.

La società ufficializza, attraverso un comunicato stampa, di aver sollevato il tecnico di Arenzano dall’incarico di tecnico della prima squadra.

“La società S.C.D. Ligorna 1922 ringrazia il mister per la dedizione e la professionalità dimostrate durante le stagioni in biancoblù, dense di soddisfazioni e culminate, nella passata stagione, nella vittoria del torneo di Eccellenza, che ha sancito il ritorno in Serie D. Auguriamo a mister Monteforte i migliori auguri per il proseguo della carriera sportiva”.

Il nuovo allenatore sarà Giorgio Roselli, ex giocatore della Sampdoria, con la quale ha giocato quattro stagioni, collezionando 124 gettoni di presenza , condite da 18 reti.

Roselli ha allenato, in precedenza, Alessandria, Triestina, Varese, Mantova, Cremonese, Grosseto, Cosenza.