Lo spirito del Natale (e del buon gusto) trionfa: rimosse transenne e cartello dalla "poltrona di Scrooge" - Genova 24

Genova. “Qualcuno tolga quelle transenne”. Si chiudeva così l’articolo che abbiamo pubblicato questa mattina e relativo alla soprannominata “poltrona di Scrooge” in piazza Soziglia, nel centro storico di Genova. Neppure il tempo di condividerlo sui social che subito è arrivata la reazione dell’amministrazione comunale.

“Quelle transenne”, montate attorno al maxi addobbo, non avrebbero dovuto essere lì, ha spiegato l’assessore al Commercio e al Centro storico Paola Bordilli. “E neppure il cartello con scritto vietato sedersi, frutto dell’iniziativa di un privato e assolutamente non concordato con il Comune”, sottolinea l’esponente della giunta Bucci.

La quale, nel giro di pochi minuti, ha contattato chi di dovere e ha fatto rimuovere transenne e cartelli. Ora la poltrona si presenta come dovrà essere nei prossimi giorni. Piaccia o meno – a parere della redazione rimane un oggetto quantomeno “impegnativo” – si tratta di un “trono di Babbo Natale” e infatti nei prossimi giorni accoglierà Santa Claus in persona con tanto di session fotografica per bambini e non solo.

A quanto pare, le transenne, in base a un accordo con i commercianti avrebbero dovuto essere apposte soltanto nelle ore notturne, per preservare l’installazione dagli atti vandalici ma, probabilmente, qualcuno le ha dimenticate negli ultimi due giorni. Ignota, invece, la mano che ha vergato il cartelli con il divieto di sedersi.

Tutto e bene quel che finisce bene. “In questi giorni stiamo ultimando di allestire le luci e i decori natalizi in tutta la città – conclude l’assessore Bordilli – e nei prossimi pomeriggi anche piazza Soziglia sarà teatro dello spettacolo del Carillon vivente e della slitta di Babbo Natale”.