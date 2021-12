Lista Crivello: "Con sanzioni anti-Covid si finanzi convenzione per prezzi mascherine Ffp2" - Genova 24

Genova. Usare le sanzioni a chi non rispetta le norme anti-Covid per stipulare convenzioni con le farmacie per ridurre i prezzi delle mascherine Ffp2. La proposta è del gruppo consigliare Lista Crivello-Articolo Uno in Comune.

“L’emergenza coronavirus ha previsto inevitabilmente nuove misure, finalizzate a prevenire e arginare l’ulteriore espansione del virus nel nostro Paese, nella nostra città − si legge nella nota − i provvedimenti varati dal governo sono caratterizzati da regole che vanno rispettate, in caso contrario, come indicato dalle norme stesse, si è soggetti giustamente a sanzioni. Ricordiamo il nuovo aspetto riferito all’obbligo delle mascherine Ffp2 assai più protettive delle chirurgiche. Si tratta di una scelta importante e utile per la nostra salute ma che inevitabilmente andrà a pesare sui bilanci delle famiglie, già provate da una serie di aumenti tariffari dei servizi essenziali (gas, luce, acqua e Tari). Oltre a ritenere prioritario un intervento governativo, dinnanzi a una nuova emergenza sociale ed economica, sarebbe utile nel caso specifico calmierare i costi e arginare le possibili speculazioni”.

Da qui l’idea: “Dai report della polizia municipale di questi giorni, abbiamo appreso che vengono elevate mediamente 30 multe al giorno da 400 euro. Il Comune potrebbe, da subito, riflettere su come utilizzare le risorse proveniente dalle sanzioni, stipulando apposite convenzioni con le farmacie genovesi, partendo dalle Farmacie Comunali che da sempre svolgono un importante ruolo sociale e sanitario. Inoltre, per aiutare le fasce più deboli, la Civica Amministrazione potrebbe, utilizzando parte degli introiti sopracitati, acquistare direttamente le mascherine e distribuirle gratuitamente attraverso le Associazioni umanitarie genovesi”.