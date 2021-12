Linea Condivisa scuote il centro sinistra: "Coalizione su un progetto di città, non solo contro Bucci" - Genova 24

Genova. Si è tenuta ieri sera l’assemblea plenaria di Linea condivisa, un’assemblea partecipata, con oltre 70 persone presenti, per fare il punto sulla attuale situazione politica genovese e prepararsi ai prossimi appuntamenti, su tutti le comunali genovesi del 2022.

E da Gianni Pastorino, consigliere regionale di Linea condivisa Gianni Pastorino, arriva la sferzata ai ‘compagni’ del centro sinistra in vista di una possibile coalizione ‘di governo’: “Bisogna arrivare rapidamente alla quadra di un progetto che non deve essere solamente contro Bucci ma anzi, e soprattutto, per una visione di città allargata che che vada oltre l’anno prossimo e che guardi l’agenda 2020-2030, per cambiare il futuro di Genova”.

“Una forza, quella di Linea condivisa, pienamente dentro al campo progressista, che cerca di portare un contributo di elaborazione, come si è visto ieri sera, sui temi del sociale, della tutela ambientale, del piano energetico – spiegano il consigliere Gianni Pastorino e la presidente di Linea condivisa Rossella D’Acqui –, ma anche su quello dello sviluppo e del lavoro, perché le elezioni del 2022 segnino un mutamento di passo. “Noi vediamo questa città da qui ai prossimi 20 anni, capace di affrontare problematiche come quella della crisi demografica, delle possibilità di formazione e di diritto allo studio delle nostre giovani e dei nostri giovani, delle possibilità di costruire rapporti sempre più stretti da progetti formativi e occasioni di sviluppo e lavoro”, ribadisce Vincenzo Palomba, consigliere municipale Centro-Est. “Il nostro è un progetto alternativo a quello del sindaco Bucci – prosegue la presidente Rossella D’Acqui –, che ha messo la città in mano a tanti potentati economici e che, anche con l’ultimo bilancio, propone una città triste e grigia, ripiegata su stessa, e senza nessun tipo di visione”.

Uno degli obiettivi del partito è quello di rafforzare la presenza e il presidio sui territori con la formazione di vari gruppi territoriali capaci ci colmare la disaffezione alla politica: “L’astensione al 54% è un segno tangibile della distanza percepita dalle persone da parte dei palazzi – aggiunge Palomba – Con la costituzione di gruppi territoriali nei vari municipi composti da residenti che vivono il quartiere, ne rilevano le problematiche e propongono delle soluzioni. Linea Condivisa vuole restituire alla politica il suo significato primigenio e al cittadino una dimensione più attiva. Abbiamo la ferma convinzione di diventare ago e filo capace di ricucire quello strappo, che spesso sembra un solco incolmabile, tra la comunità e le istituzioni. Perché- chiosa Palomba – è la politica al servizio della comunità e non il contrario”.

Stella polare per Linea Condivisa sarà la tutela ambientale e il welfare: v”Dobbiamo superare il paradigma assistenziale ed emergenziale, in virtù di politiche sociali costruite intorno ai bisogni e in sinergia con altri Interventi inerenti le politiche abitative, urbanistiche, scolastiche, formative – hanno sottolineato Bertoni e Sgambati. “A tal proposito abbiamo lanciato un questionario per operatori sociali/educatori e uno per assistenti sociali – concludono – con lo scopo di rilevare bisogni e limiti del sistema sociale dalla viva voce dei professionisti del settore”