Liguria in zona gialla da lunedì e per due settimane, Toti: "Ma ospedali sotto controllo grazie ai vaccini" - Genova 24

Genova. “Da lunedì la Liguria sarà in zona gialla per le prossime due settimane. Secondo il report del 16 dicembre l’incidenza media settimanale ogni 100mila abitanti si attesta a 313 (limite 50) (314 Savona, 235 Spezia, 647 Imperia, 229 Genova) mentre i posti letto occupati in area medica sono al 17% (limite 15%) e quelli in terapia intensiva sono al 12% (limite 10%)“, lo comunica ufficialmente il presidente della Regione LIguria Giovanni Toti. “Un dato che ci aspettavamo vista la circolazione del virus nei giorni scorsi e che conferma come ci troviamo nel picco della quarta ondata”, prosegue il governatore.

“Fortunatamente grazie ai vaccini, gli ospedali e le terapie intensive sono occupate di un terzo rispetto allo scorso anno e questo ci permette di non avere situazioni di allarme negli nostri ospedali”, conclude Toti.

Cosa cambia? Secondo l’ultimo decreto Draghi, in zona gialla non cambia alcuna delle norme oggi in vigore per la vita economica e sociale del Paese, salvo l’obbligo di mascherina all’aperto quando si è impossibilitati al distanziamento, quindi in tutti i centri urbani“. Norma che, peraltro, è già prevista in molte località individuate da apposite ordinanze dei sindaci tra cui anche il centro di Genova, via Sestri e i mercatini di Natale con la possibilità di un’estensione stabile a Sampierdarena e corso Italia.

Ma cosa prevede esattamente la normativa vigente? Oltre alle mascherine all’aperto sempre obbligatorie, in zona gialla si tornerebbe al limite delle 4 persone allo stesso tavolo al chiuso (eccetto i conviventi), a prescindere dal possesso del super green pass che già adesso è obbligatorio per sedersi all’interno dei locali. Una restrizione che in realtà rischia di influire negativamente sulle cene natalizie che di solito vedono radunarsi un numero ben maggiore di commensali.

In zona gialla però non torneranno le limitazioni alle capienze. Il decreto legge 172 infatti afferma che “nelle zone gialla e arancione, la fruizione dei servizi, lo svolgimento delle attività e gli spostamenti, limitati o sospesi ai sensi della normativa vigente, sono consentiti esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi Covid-19″ definite come super green pass, ma “nel rispetto della disciplina della zona bianca“. Quindi per cinema e teatri resta il 100%, negli stadi il 75%, per gli impianti sportivi al chiuso il 60%, per le discoteche il 75% all’aperto e il 50% al chiuso.