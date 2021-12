Liguria da lunedì in zona gialla. La Fipe: “Al ristorante super green pass ma nessun limite di persone ai tavoli” - Genova 24

Genova. La precisazione è d’obbligo visto che a cambiare le regole è stato il decreto del 6 dicembre che ha introdotto il super green pass e che nei fatti mantiene le limitazioni in caso di zona gialla solo per i non vaccinati.

Ciò significa in pratica che nonostante la Liguria entri in zona gialla lunedì, a Natale non ci saranno restrizioni per la tavolate al ristorante (prima del nuovo decreto invece esisteva il numero massimo di 6 persone al chiuso).

La confusione di questi giorni ha fatto sì che non solo in Liguria stiano arrivando ai ristoratori numerose disdette di tavolate.

Per questo la Fipe Confcommercio in una nota diffusa a livello nazionale e poi in una sorta di promemoria digitale ricorda che da lunedì la zona gialla per le attività di ristorazione comporta:

– obbligo di green pass rafforzato per le consumazioni seduti all’interno

– nessun green pass per le consumazioni seduti all’esterno

– nessun limite di persone al tavolo

– nessun distanziamento per i clienti seduti allo stesso tavolo