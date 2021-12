Libri da leggere sotto l'albero - Genova 24

Continua il nostro calendario dell’avvento natalizio, in questa casella troveremo improbabili protagonisti, nei libri per bambini, e un omicidio per gli adulti; sangue, dolcezza e divertimento vi aspettano.

“IL NATALE DI POIROT”

Un giallo classico con protagonista il più grande investigatore belga: Hercule Poirot, che ci porta nell’ Inghilterra degli anni trenta dove, nonostante il Natale, omicidio, vendetta e odio calano sulla magione Lee.

“In queste occasioni, amico mio, deve ammettere che i nervi possono venir sottoposti a dura prova. Persone che non hanno alcuna voglia di essere amabili fanno uno sforzo per apparirlo… C’è in essi molta ipocrisia, a Natale, onorevole ipocrisia, senza dubbio, ipocrisia puor le bon motif, ma sempre ipocrisia.”

TRAMA

Per Natale il tirannico, e sgradevole, Simeon Lee riunisce tutta la sua famiglia, non tanto per festeggiare quanto per annunciare un cambio di testamento. La notte stessa il vecchio viene ucciso nella sua stanza, chiusa dall’interno; i quattro figli e le rispettive mogli, la nipote- conosciuta per la prima volta- proveniente dalla Spagna, il sovraintendente di polizia Sudgen, capitato per la raccolta di offerte, sono tutti sospettati e solo Poirot potrà risolvere il mistero.

Agatha Mary Clarissa Miller, alias Agatha Christie 1890-1976, è stata una delle scrittrici inglesi più influente e prolifica del XX secolo. È stata una giallista di fama mondiale che ci ha regalato personaggi ricorrenti, come Miss Marple e Poirot, e tutta una serie di misteri che hanno ispirato film, opere teatrali e serie televisive; anche la sua biografia ha ispirato numerose supposizioni, film e serie, con la sua scomparsa di 11 giorni avvenuta nel 1926.

Un libro per i bambini

In questi libri i protagonisti sono tra i più improbabili eroi possibili, ma gli unici a poter svolgere il compito assegnatoli. Che sia sostituire una renna in sciopero o rendere felice una bambina, sicuramente i nostri riusciranno nell’impresa.

Per i più piccini

“MINI LA PICCOLA RENNA”

Un bellissimo albo che, sotto la superficie della storia natalizia, parla del vero valore dei regali di Natale, della loro cura e del posto che ognuno di noi ha nel mondo. Edito da Nomos è una storia da scartare dai 3 anni in poi.

“Ogni anno Mini cercava con tutte le forze un modo per dare una mano, ma qualunque cosa facesse andava male.”

TRAMA

Mini, come dice il nome, è una renna minuscola che resta perennemente esclusa dai compiti natalizi. Per quanto cerchi non trova mai il suo posto finché un giorno, con una lettera di un bambina, decide d’imbarcarsi in un’avventura molto più grande di lei.

Chris Naylor-Ballesteros, inglese di nascita e residente in Francia, dopo diversi lavori ha deciso- per nostra fortuna- di dedicarsi alla letteratura e alle illustrazioni per bambini. Ha esordito in Italia con il libro “Cosa c’è nella tua valigia?” edito da Terre di Mezzo e siamo in attesa, per lo stesso editore, di “Elvis e Otto. L’amicizia vince!”

Per i più grandi

“ROVER SALVA IL NATALE”

Un libro divertente, pazzerello, e ricco di risate porterà personaggi poco probabili a salvare il Natale. Edito da Salani è un libro da leggere dai 7 anni in poi.

“Ormai conta solo questo. Regali, regali, regali. I ragazzi di oggi sono troppo viziati. E non ringraziano neanche”

TRAMA

Il Natale potrebbe essere rovinato! Babbo Natale potrebbe non riuscire a consegnare i regali ai bambini! La renna Rudolph- l’unica a sapersi orientare nel cielo, la migliore tra le renne- è in sciopero e solo un essere la può sostituire: il grande cane Rover. Riuscirà l’elfo, inviato da Babbo Natale, a convincere il cane più furbo del mondo a lavorare gratis per una notte e non combinare pasticci?

Roddy Doyle, calsse del’58, è insegnante e scrittore irlandese premiato, nel 1993, con il prestigioso Book Prize per il libro “Paddy Clark ah ah ah!” Per ragazzi ha scritto, oltre a “Rover salva il Natale”, “Il trattamento ridarelli”, “Rover e il pupo bello grosso” (sempre editi da Salani) e “La gita di mezzanotte” edito da Guanda.

PICCOLE SCHEGGE

Natale non è solo regali e buoni sentimenti- o ipocrisia come ci ricorda Poirot- ma è anche il momento in cui bisogna rimboccarsi le maniche, anche se non si è Babbo Natale! in questi libri a salvare la situazione sono piccoli eroi che non si fanno scoraggiare dalle avversità e, per la felicità altrui (o per la giustizia nel caso del “piccolo belga”) sono disposti ad affrontare grandi avventure.

“L’occhio di vetro” è la rubrica di letteratura di IVG e Genova24, a cura di Ilaria Giorcelli. Ogni settimana un piccolo “sguardo” sul mondo dei libri, con alcuni volumi consigliati per piccoli e grandi. Clicca qui per leggere tutti gli articoli