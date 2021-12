Leonardo, salvaguardata l'occupazione delle lavoratrici della mensa aziendale - Genova 24

Genova. E’ stato revocato da Filcams Cgil e Fisascat Cisl il presidio previsto per il pomeriggio di oggi mercoledì 1 dicembre davanti alla sede di Leonardo a Sestri Ponente. Al centro della protesta la preoccupazione che lo spostamento della Cyber Security da Sestri a Sampierdarena potesse mettere in pericolo l’occupazione delle lavoratrici e dei lavoratori delle mense.

A seguito dell’annunciata protesta, IFM Industrial Food Mense, l’azienda che detiene l’appalto, ha chiesto di incontrare questa mattina i rappresentanti di Filcams Cgil e Fisascat Cisl. Durante l’incontro è stato garantito, anche su input della Leonardo, che non sarà messa in discussione nemmeno un’ora di lavoro a fronte dello spostamento della Cyber Security.

È stato quindi firmato un verbale di incontro nel quale viene dichiarato che Leonardo e IFM garantiranno il mantenimento di tutti i posti di lavoro e dei livelli salariali delle maestranze che operano presso l’appalto.

Per Filcams e Fisascat si tratta di “un ottimo risultato, frutto dell’annunciata e decisa azione sindacale, a tutela di lavoratrici che per la maggioranza vivono con stipendi part time e che non avrebbero potuto sostenere la perdita di ore di lavoro”.