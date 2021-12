Leader “no vax” positivo al Covid, finisce in ospedale e fa dietrofront: “Vaccinatevi tutti. Lo farò anche io” - Genova 24

Italia. Il leader dei “no vax” trevigiani Lorenzo Damiano è risultato positivo al Covid ed è stato ricoverato per via di “complicazioni legate al virus”. Dall’ospedale è arrivato il suo dietrofront: ha affermato che si vaccinerà e ora “invita tutti a farlo”.

Lo si apprende da Ansa.it, dove riportano le parole di Damiano, già candidato sindaco a Conegliano con la lista “Norimberga 2”: “Dopo questo periodo, ho un’altra visione del mondo mi vaccinerò“.

“Sarò pronto quanto prima quando Dio vorrà, a far sapere al mondo intero quanto sia importante seguire collettivamente la scienza, quella che ti salva. A volte bisogna passare per una porta stretta per capire le cose come sono. Vaccinatevi tutti, io mi vaccinerò“, ha concluso.