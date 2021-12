Lazio-Genoa, aggiornamenti e risultato live del match della diciottesima di Serie A - Genova 24

LAZIO 1 (36′ Pedro) – GENOA 0

36′ Vantaggio della Lazio! Felipe Anderson recupera palla sulla trequarti sottraendola a Vasquez e si invola verso l’area del Genoa. Poi, assist per l’accorrente Pedro a centro area. Da posizione favorevole, l’attaccante della Lazio è non sbaglia e trafigge Sirigu.

34′ Cambiaso effettua un cross basso e reclama per un presunto tocco di mano di Luiz Felipe. Il difensore però va in scivolata con le mani correttamente “attaccate al corpo”.

29′ Fallo plateale di Ghiglione su Zaccagni punito con il cartellino giallo.

28′ Ghiglione porta palla sulla fascia. Pandev riceve in area ma il controllo non perfetto consente ad Acerbi di sottrargli il pallone.

24′ Bella azione di Hysaj sulla destra. Cross in mezzo per l’accorrente Zaccagni, che si allunga ma non riesce a impattare il pallone.

16′ Azione avvolgente della Lazio, che libera Pedro sul lato destro dell’aria. Finta e conclusione da posizione favorevole. Vasquez è ben posizionato e respinge di testa.

12′ Buon approccio alla partite del Genoa, che prova a costruire da dietro e si difende facendo buona densità in fase difensiva.

8′ Il primo corner è per la Lazio, ma si conclude con un nulla di fatto.

1′ Inizia la sfida dell’Olimpico. Lazio con la classica divisa biancoceleste. Divisa tradizionale anche per il Genoa.

Le formazioni

La Lazio si dispone con il classico 4-3-3 di Maurizio Sarri. Questo l’undici iniziale: Strakosha; Marusic, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic-Savic, Cataldi,Basic; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni.

Il Genoa prosegue sulla strada del 3-5-2. Mister Shevchenko punta su Sirigu; Vanheusden, Vasquez, Criscito; Ghiglione, Sturaro, Badelj, Portanova, Cambiaso; Pandev, Destro.

Roma. Il Grifone sfida l’Aquila nel match di apertura del diciottesimo turno di Serie A. La squadra di Shevchenko, dopo aver ritrovato la vittoria in Coppa Italia, tenterà di tornare a muovere la classifica: l’unico punto della gestione ucraina è stato nel match contro l’Udinese.