Genova. “Nel porto di Genova e nel litorale adiacente, la società Poliservizi srl per conto della Fugro Germany effettua lavori di campionamento del fondale e video ispezione per il collegamento sottomarino della fibra ottica BlueMed. Da qualche settimana le cooperative dei pescatori, impegnate nelle zone consentite con relativo perimetro degli attrezzi, sono in difficoltà e denunciano danni alle attrezzature“.

Lo dice in una nota il deputato della Lega Lorenzo Viviani, responsabile dipartimento pesca.

“In particolare l’attività svolta dalla nave Artic sembra non conforme alle prescrizioni stabilite dalle ordinanze come rilevabile dai tracciati Ais, marine traffic – prosegue Viviani annunciando che “la Lega ha presentato una interrogazione al ministro Giovannini per tutelare le attività di pesca nelle zone adiacenti ai lavori e per risarcire adeguatamente le cooperative che hanno subito danni dalle attività della nave Artic fuori dai segmenti autorizzati”.

“Ci chiediamo se le attività produttive della pesca abbiano la giusta considerazione, un settore che sta cercando di uscire dal difficile periodo provocato dall’emergenza pandemica. Mentre si paventa la proroga dei campionamenti, riteniamo che precludere intere zone di mare o ritrovare i propri attrezzi distrutti rappresenterebbe un danno inaccettabile per i pescatori”, conclude Viviani.