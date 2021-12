Lavoratori somministrati del porto di Genova, l'accordo dei sindacati: "Occupazione per dicembre e gennaio" - Genova 24

Genova. Nella tarda serata di ieri Felsa Cisl Nidil Cgil Uiltemp hanno siglato l’accordo con l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale e i vertici della agenzia Intempo e della Compagnia Unica che definisce quanto pattuito in tre giorni di trattativa serrata.

Ieri, 30 novembre, sono scaduti i contratti degli 86 lavoratori somministrati che, presso la Compagnia, operano nel Porto di Genova.

L’accordo raggiunto prevede la completa occupazione per i mesi di dicembre e gennaio e l’apertura del tavolo di confronto che, a partire dal mese di febbraio, dovrà garantire a questi lavoratori la piena occupazione.

Due gli scenari previsti dell’ipotesi di accordo, come spiegano i sindacati: “Per circa una quarantina di lavoratori l’impiego su base volontaria presso le partecipate del Comune di Genova. Per il restante personale la prosecuzione dell’operatività presso la Compagnia Unica”.

Per Simone Mara, Laura Tosetti, Roberta Cavicchioli rispettivamente di Felsa Cisl Nidil Cgil Genova Uiltemp Liguria “in questa vertenza molto complicata la nostra priorità è stata quella di non lasciare indietro nessuno – ora bisogna dare gambe all’accordo che tutela la continuità occupazionale per tutti i lavoratori coinvolti e individua un percorso di stabilizzazione”