L'attaccante Stefano Raiola riparte dal Busalla: "Grandi motivazioni per far bene con questa maglia" - Genova 24

Il Busalla rinforza l’attacco con Stefano Raiola. La società ha messo a disposizione di mister Gianfranco Cannistrà un attaccante di indubbio valore per tentare di agganciare il quinto posto in campionato, che significherebbe salvezza a febbraio e partecipazione ai play off.

Raiola, nella foto insieme al compagno Minutoli, è stato presentato ufficialmente dal club questo pomeriggio. Queste le sue prime parole: “Sono contento di essere qui – esordisce l’ormai ex Voltrese – mi sono trovato subito in sintonia con la società, ho fatto capire le mie motivazioni, che sono forti”.

“L’allenatore mi ha chiesto di mettermi a disposizione. Io sto bene e non ho problemi. Voglio allinearmi il prima possibile alla preparazione atletica dei compagni. L’Eccellenza è la Serie A dei dilettanti: ho alternato anche campionati di Promozione, ma quello che conta è la voglia di allenarsi bene”, continua Raiola.