L'annuncio di Bucci: "Il 20 dicembre spettacolo di luci in città, sarà un orgoglio per tutti" - Genova 24

Genova. Niente Tricapodanno in piazza, anche se la decisione non è ancora ufficiale al 100%, mentre “il 20 dicembre apriremo uno spettacolo di luci in città che sarà veramente bello e ci inorgoglirà veramente tutti“. Il sindaco di Genova Marco Bucci non si sbilancia ma anticipa la novità di quest’anno in vista delle feste natalizie ancora una volta influenzate dalla pandemia.

L’area coinvolta è ancora top secret, ma le zone prescelte dovrebbero essere quelle di Caricamento e di piazza della Vittoria, con le Caravelle visibili anche dalla ruota panoramica, per l’illuminazione scenografica che è stata messa a punto per le festività natalizie.

Anche perché sembra ormai decisa la sospensione degli eventi per Capodanno che saranno probabilmente recuperati a fine emergenza. “La decisione ormai è presa al 99% – spiega Bucci -. Aspettiamo un attimo per capire cosa succederà, ma penso che il Tricapodanno si farà a fine emergenza, quando potremo fare un festa di primavera di tre giorni. Tutte le persone scritturate, comunque, rimangono sotto contratto perché faremo quello che avevamo previsto il più presto possibile”.

Nelle prossime ore è attesa anche una decisione sulla possibile estensione dell’ordinanza che impone l’uso delle mascherine anche all’aperto, valida per ora nel centro cittadino, in via Sestri e nelle aree dei mercati. Bucci stesso aveva parlato di richieste arrivate da Sampierdarena, mentre negli scorsi giorni il centrosinistra aveva chiesto di prendere provvedimenti simili in alcune zone del Levante. Il Comune prende tempo, anche se il passaggio della Liguria in zona gialla, possibile prima di Natale, potrebbe tagliare la testa al toro.